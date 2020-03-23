لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في هذه اللحظة الوطنية والإنسانية المصيرية، ومن موقعنا الملتصق والمتابع لكل متطلبات المرحلة صحيا واجتماعيا في أقليم الخروب، اطمئن كل الغيارى والمحبين، بأن رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ يتابع ملف الاقليم و​مستشفى​ ​سبلين​ الحكومي يوميا، إضافة لكل متطلبات هذا الملف، وهو لم ولن يبخل. فلنتكاتف ولنترفع جميعا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: جنبلاط يتابع ملف الاقليم ومستشفى سبلين الحكومي يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.