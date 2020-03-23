وزير الصحة: ازدياد عدد الحالات الايجابية من المخالطين مؤشر جيد

أعلن ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، أن "ازدياد عدد الحالات الايجابية من المخالطين مؤشر جيد ووجود اقل نسبة من الحالات المجهولة المصدر تدل على العمل بطريقة صحيحة​​​​​"، مشيرا الى أن "هناك مشكلة في كل ​العالم​ اليوم ب​المستلزمات الطبية​ و​الحكومة​ تدير الازمة بكل جدية".

وكشف حسن، في حديث اذاعي "شغور 80 سريرا من اصل 160 في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، مما يعني أن الوضع صحيا ووبائيا تحت السيطرة"، مشددا على أن "وعي الناس والمجتمع وتفاعلهم مع الارشادات العامة يجنبنا الفوضى التي تشهدها باقي الدول".