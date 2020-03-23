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حواجز متنقلة ودوريات للجيش في صور والمنطقة لتطبيق منع التجول

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رفع ​الجيش​ وسائر القوى الأمنية اللبنانية من وتيرة التدابير اللازمة من أجل الحد من تجول المواطنين في المدينة وسائر القرى، حيث تقيم الحواجز المتنقلة والدوريات السيارة لتطبيق منع التجول.

بدورها أطلقت البلديات كافة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والصليب الأحمر اللبناني منذ مساء امس حملات التوعية ودعوة المواطنين عبر مكبرات الصوت الى التزام الحجر المنزلي، كما تنظم عمليات الشراء من المحال التجارية والافران والتي تقوم بتعقيم السلع الغذائية والالتزام بالمعايير الصحية اللازمة.

وقد أطلقت جمعية الرسالة للاسعاف الصحي وغيرها من الجمعيات الخيرية حملات توزيع المساعدات الغذائية الأساسية الغذائية على المواطنين من أجل تشجيعهم على البقاء بإطار الحجر المنزلي.

وتقوم خلية الازمة في وحدة الحد من الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور بمتابعة الفرق التطوعية التابعة لها في البلدات كافة، بالتعاون مع البلديات باستمرار التعقيم للأماكن العامة ونشر المزيد من الوعي حول الوقاية من مخاطر الفيروس ومتابعة الفحوصات الطبية لعدد من الحالات التي يظهر عليها علامات المرض.

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يذكر وحسب إحصائية وزارة الصحة العامة أنه سجل في قضاء صور ثلاث اصابات فقط منذ 21 شباط الفائت.

من جهة اخرى، قامت الدوائر المختصة في الاونروا، بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات بالتدابير الوقائية الاحترازية وعمليات الحجر المنزلي.

إشارة إلى أنه لم يسجل في قضاء صور أي خرق للتدابير التي اعلنتها الحكومة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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