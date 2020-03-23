فضل الله شكر بري لتأمين مستحقات البلديات

شكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​ لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تجاوبه السريع مع الاتصال الذي أجراه معه أمس للتدخل من أجل تأمين مستحقات ​البلديات​ ومعالجة موضوع المادة 32 من ​موازنة​ العام 2020، وقد تلقى النائب فضل الله اتصالا من الرئيس بري أبلغه فيه أنه تواصل مع وزيري ​المال​ والداخلية لمعالجة المطالب المحقة للبلديات.

وأكد أن "الوضع الاستثنائي يحتاج إلى مبادرات سريعة وتحرك فوري لمعالجة أي مشكلة"، منوها "بالجهود المشتركة للعمل البلدي في "​حزب الله​" وحركة "أمل"، فالبلديات اليوم في صلب الحرب ضد ​كورونا​، وعلى ​الحكومة​ تقديم كل دعم ممكن لها".