فضل الله شكر بري لتأمين مستحقات البلديات

شكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله لرئيس مجلس النواب نبيه بري تجاوبه السريع مع الاتصال الذي أجراه معه أمس للتدخل من أجل تأمين مستحقات البلديات ومعالجة موضوع المادة 32 من موازنة العام 2020، وقد تلقى النائب فضل الله اتصالا من الرئيس بري أبلغه فيه أنه تواصل مع وزيري المال والداخلية لمعالجة المطالب المحقة للبلديات.
وأكد أن "الوضع الاستثنائي يحتاج إلى مبادرات سريعة وتحرك فوري لمعالجة أي مشكلة"، منوها "بالجهود المشتركة للعمل البلدي في "حزب الله" وحركة "أمل"، فالبلديات اليوم في صلب الحرب ضد كورونا، وعلى الحكومة تقديم كل دعم ممكن لها".
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