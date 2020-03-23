هل تتذكرونها؟.. بعد 6 سنوات من التحقيق.. هذا هو مكان الطائرة الماليزية المفقودة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

خلص التحقيق الرسمي حول قضية اختفاء الطائرة الماليزية المفقودة منذ 6 سنوات إلى أنها انتهت على الأرجح في قاع جنوب المحيط الهندي، لكن لم يُعلَن عمن يُعتقد أنه المسؤول عن المأساة.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، نقلاً عن "الميرور" البريطانية، فإنه بعد سنوات من الاختفاء كشفت قطعة من الحطام عن فكرة مرعبة عما حدث لـ 239 شخصًا على متن الرحلة الماليزية.

وجرفت المياه قطعة من الجناح (القلاب) من طائرة MH370 قبالة سواحل تنزانيا، وأظهر تحليلها أن جميع الأشخاص الموجودين على متنها البالغ عددهم 239 قد غرقوا في المحيط في "غوص الموت" المروِّع.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الماليزية المنكوبة قد اختفت منذ 6 سنوات، وبالتحديد في السادس من مارس عام 2014، وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 239 شخصًا.

وعقب قيام الرحلة باتصالها النهائي مع مراقبة الحركة الجوية بعد 38 دقيقة من الإقلاع حدث شيء كارثي، حيَّر العالم؛ إذ كان من المفترض أن تهبط في العاصمة الصينية بكين في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها اختفت، ولم يتم العثور إلا على القليل من آثار الطائرة من طراز بوينغ 777.