في زمن كورونا.. جماعة بني بوعياش تغلق سوقها الأسبوعي ومرافقه – وثيقة

في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، قرر مجلس جماعة بني بوعياش، بإقليم الحسيمة، ابتداء من أمس السبت، إغلاق سوقه الأسبوعي، ومرافقه بشكل مؤقت، للحد من انتشار وباء “كوفيد 19”.

ويشير القرار الجماعي إلى أنه يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه، ويبقى مؤقتا، واستثنائيا، ويلغى عند انتفاء شروط وضعه.

ويعهد بتنفيذ القرار، بحسب الجماعة ذاتها، إلى كل من السلطة الإدارية المحلية، والأمن الوطني، ومصلحة الشرطة الإدارية، والمصالح الجماعية كل في دائرة اختصاصه.

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وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بلاغ لها، الخميس الماضي، حالة طوارئ صحية، حفاظا على صحة، وسلامة المواطنات والمواطنين بعد تسجيل حالات إصابة بالفيروس المستجد.

وأوضح البلاغ ذاته أن حالة الطوارئ الصحية ”لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية، تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال، وأعوان السلطة، وفق حالات معينة”.