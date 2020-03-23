د. صونيا حبيب: لا تستهينوا بتعليمات الصحة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توجّهت نائبة المدير الطبي لوزارة الصحة في لواء حيفا، د. صونيا حبيب، إلى كافّة المواطنين العرب مناشدة إيّاهم بـ"الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة".

وقالت حبيب: "أتوجه بالعربية، لكم أبناء شعبي العزيز، أن احذروا وانتبهوا على أهاليكم وأولادكم. نحن بوضع حرج وبأيدينا نقرر مصيرنا، إما التغلب على الوباء العالمي أو أن يتغلب علينا. أرجوكم احذروا على أنفسكم وعلينا وعلى أهلكم والتزموا بتعليمات وزارة الصحة التي تقوم بترجمة مهنية ودقيقة لكافة المعلومات الضرورية وتوفرها لتكون متاحة بين أيديكم".

د. صونيا حبيب

وأضافت أنه "من المقلق أنّ عددا لا بأس به من أبناء المجتمع العربي يتعاملون مع الموضوع دون مبالاة معتقدين أن ‘هذا لن يصيبني’ وعليه فإنّ كل المعلومات التي نوفرها للناس ويقومون هم بدورهم بالاطلاع عليها لا تجدي نفعًا لطالما هناك مُسن في الثمانين من العمر يأتي إلى البريد لدفع فاتورة والكثيرين ممن يشاركون في الجنازات والأفراح غير آبهين لهذه التعليمات التي تهدف بالأساس إلى حمايتهم".