القدس - بواسطة محمد عز العرب - توجّهت نائبة المدير الطبي لوزارة الصحة في لواء حيفا، د. صونيا حبيب، إلى كافّة المواطنين العرب مناشدة إيّاهم بـ"الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة".
وقالت حبيب: "أتوجه بالعربية، لكم أبناء شعبي العزيز، أن احذروا وانتبهوا على أهاليكم وأولادكم. نحن بوضع حرج وبأيدينا نقرر مصيرنا، إما التغلب على الوباء العالمي أو أن يتغلب علينا. أرجوكم احذروا على أنفسكم وعلينا وعلى أهلكم والتزموا بتعليمات وزارة الصحة التي تقوم بترجمة مهنية ودقيقة لكافة المعلومات الضرورية وتوفرها لتكون متاحة بين أيديكم".
وأضافت أنه "من المقلق أنّ عددا لا بأس به من أبناء المجتمع العربي يتعاملون مع الموضوع دون مبالاة معتقدين أن ‘هذا لن يصيبني’ وعليه فإنّ كل المعلومات التي نوفرها للناس ويقومون هم بدورهم بالاطلاع عليها لا تجدي نفعًا لطالما هناك مُسن في الثمانين من العمر يأتي إلى البريد لدفع فاتورة والكثيرين ممن يشاركون في الجنازات والأفراح غير آبهين لهذه التعليمات التي تهدف بالأساس إلى حمايتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر د. صونيا حبيب: لا تستهينوا بتعليمات الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.