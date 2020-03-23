كورونا: ارتفاع حصيلة الوفيات لأكثر من 14 ألفا حول العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 14 ألف شخص حول العالم، منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر. ووفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الوفيات 14,687، فيما قالت وكالة رانس برس إن عدد الوفيات بلغ 14,396 على الأقل مستندة إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس، الأحد. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 99,003 وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وسجّلت جمهوريّة التشيك، أمس، أوّل وفاة على أراضيها جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن وزير الصحّة، آدم فوجتيك. وأعلنت الصين اليوم، الإثنين، أنّها لم تُسجّل أيّ إصابة "محلّية" بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنّها سجّلت 39 حالة "مستوردة".

وتم تشخيص أكثر من 338,724 إصابة بالفيورس وفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية، و324,290 إصابة حسب فرانس برس في ما مجموعه 171 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء. إلا أن هذه الحالات التي تم تشخيصها لا تعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ ان دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

وأضافت الوكالة أنه اعتبارا من الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش من يوم أول من أمس، السبت، تم تسجيل 1,671 وفاة جديدة بالفيروس و32,869 إصابة جديدة حول العالم.

وتصدّرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع 651 حالة، تليها إسبانيا مع 394 حالة، ومن ثم إيران التي سجّلت 129 حالة وفاة.

وفي إيطاليا التي سجّلت أول حالة وفاة بالفيروس أواخر شباط/فبراير، بلغ عدد الوفيات 5,476 حالة والإصابات 59,138.

وفي الصين القارية (أي من دون هونغ كونغ وماكاو) التي اكتشفت فيها أول إصابة بالفيروس، أواخر كانون الأول/ديسمبر، بلغ عدد الإصابات 81,054 حالة (تم تسجيل 46 إصابة جديدة بين يومي السبت والأحد)، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3,261 حالة (ست وفيات جديدة)، بينما شفي 72,244 من الفيروس.

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وفي إسبانيا بلغت حصيلة الوفيات 1,720 حالة من أصل 28,572 إصابة، أما في إيران فبلغت حصيلة الوفيات 1,685 حالة والإصابات 21,638، في حين سجّلت فرنسا 674 وفاة و16,018 إصابة، والولايات المتحدة 390 وفاة و31,057 إصابة.

ومنذ الساعة 19,00 ت غ من يوم السبت سجّلت كل من رومانيا وكوسوفو وكولومبيا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية والتشيلي وقبرص وغانا أول حالة وفاة على أراضيها.

في المقابل أُعلن في قطاع غزة وفي تيمور الشرقية وأوغندا وإريتريا وموزمبيق عن تسجيل أولى الإصابات.

وحتى الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس، بلغت حصيلة الإصابات في أوروبا 163,411 والوفيات 8,692 حالة، وفي آسيا 96,749 إصابة و3,482 وفاة.

في الولايات المتحدة وكندا بلغت حصيلة الإصابات 32,387 والوفيات 409. في الشرق الأوسط بلغ عدد الإصابات 24,975 والوفيات 1,714. في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بلغت حصيلة الإصابات 4,001 والوفيات 49، وفي أوقيانيا بلغت حصيلة الإصابات 1,417 والوفيات سبع، وفي إفريقيا بلغت حصيلة الإصابات 1,351 والوفيات 43.

وأعدت هذه الحصيلة استنادا إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية وإلى معلومات منظمة الصحة العالمية.