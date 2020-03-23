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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مدينة صعدة والان مع التفاصيل
الإثنين 23 مارس 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 23/آذار/2020، أهدافا للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا للمليشيا قرب مركز المحافظة.
وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المدينة.
ولم تتوفر معلومات حتى اللحظة حول طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف الجوي.
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