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التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مدينة صعدة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 23 مارس 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 23/آذار/2020، أهدافا للمليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا للمليشيا قرب مركز المحافظة.

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وأكدت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المدينة.

 

ولم تتوفر معلومات حتى اللحظة حول طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف الجوي.

 

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