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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 23 مارس 2020
أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أنه قد تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة في روسيا، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 438 حالة.
وأضاف ميشوستين على أن الوضع في روسيا ليس حادا كما في بعض دول العالم، وكل الإجراءات المتبعة سمحت للبلد بكسب المزيد من الوقت.
واتخذت روسيا، باكرا، عددا من الإجراءات لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد.
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