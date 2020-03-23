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الطلاب اليمنيون في الصين يشكون إهمال الحكومة لمطالبهم والتخفيف من معاناتهم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 23 مارس 2020

شكا الطلاب اليمنيون في جمهورية الصين الشعبية من إهمال الحكومة اليمينة لمطالبهم ومناشداتهم المتكررة بالوقوف إلى جانبهم في مجابهة وباء "" والتخفيف من معاناتهم

وطالب الطلاب في بيان صادر عن إتحاد طلاب اليمن في الصين، طالبوا فيه بصرف المساعدة المالية لبقية الطلاب المتواجدين في الصين أسوة بغيرهم والتخفيف من معاناتهم.

 

وجدد البيان مطالبته بصرف الربع الرابع للعام ٢٠١٩ والربع الأول للعام ٢٠٢٠م .

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وقال البيان : "لا يزال الطلاب اليمنيين في الصين يعانوا من اهمال دور الحكومة اليمنية بالنظر الي قضاياهم والوقوف الي جانبهم بمثل هذه الظروف، وهم يناشدون الحكومة بمجموعة من المطالب لأكثر من ثلاثة اشهر إلا أن مطالبهم قوبلت بالإهمال المتعمد وتمر عليهم الأيام بعد الأيام وهم في انتظار تلك الوعود التي وعدتهم بها الحكومة وتزداد معها المعاناة".

 

ويعيش الطلبة اليمنيون المبتعثون في الخارج للدراسة أوضاعاً صعبة بسبب تأخر الحكومة في صرف المساعدات والمنح المالية المخصصة لهم وازدادت أوضاعهم سوءً في البلدان التي تفشى فيها وباء كورونا.

 

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