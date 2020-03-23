"الخليج": الإمارات تواجه وباء «كورونا» بثقة القادر على هزيمته

الإثنين 23 مارس 2020

كتبت صحيفة خليجية، "نحن في الإمارات نكابد مع غيرنا من دول العالم وباء «كورونا» القاتل، إلا أننا نواجهه بثقة القادر على هزيمته، والصمود في وجه مخاطره، والوعي بأهمية التزام أقصى متطلبات الحيطة والحذر، والأهم أننا نشعر بالأمن والأمان والطمأنينة؛ لأن لدينا قيادة رشيدة تصل الليل بالنهار لتوفير كل وسائل الرعاية والحماية، ومتطلبات الحياة اليومية بكل يسر وسهولة لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات".



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وذكرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين "أنه من أجل ذلك تتخذ القرارات التي تتناسب مع الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها ويعيشها العالم من أجل التصدي للتداعيات المحتملة لهذا الفيروس الخبيث، وكان آخر القرارات إقرار حزمة دعم إضافية بقيمة 16 مليار درهم، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم، إضافة إلى حزم إجراءات جديدة لتسهيل الأعمال على الأفراد والشركات.

وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بعد ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يجدد الثوابت ويقول: «سنحمي صحة المجتمع، وسنحمي الاقتصاد، وسنحمي التعليم، وسنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة؛ حيث فرقنا الوطنية تعمل على مدار الساعة».. مؤكدة أنها ثقة القائد بنفسه وقدرات وطنه وشعبه، وكل المقيمين على أرض الإمارات. ومن لديه هذه الثقة وهذا العزم والقوة لا بد أن ينتصر.. ولن نخاف.