شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي يستهدف القرى السكنية في الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 استهدفت مليشيات الحوثي-ذراع إيران باليمن- القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

مصادر محلية في الفازة، أفادت أن مليشيات الحوثي قصفت القرى السكنية ومنازل المواطنين بأطراف المنطقة، بقذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف. Advertisements وأردفت المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 صوب مزارع المواطنين. وتواصل مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية وارتكاب جرائمها البشعة بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية.

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