شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قصف حوثي عنيف على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 شنت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - قصف مدفعي على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وأفاد مصدر محلي، ان مليشيات الحوثي قصفت من الجهة الشرقية الشمالية الأحياء السكنية بقذائف الهاون عيار 120 و 82 فيما سقطت عدد من القذائف بالقرب من منازل المواطنين. Advertisements وأضاف المصدر أن عملية القصف أثارت رعب وخوف المواطنين في المنطقة لاسيما الاطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي مسلسل انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية نهاية العام 2018 م.

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