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شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية وتحقق إصابات مباشرة بمواقع الحوثيين بالحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 23 مارس 2020
أقدمت مليشيات الحوثي، على استهداف منازل المدنيين بمدينة حيس ما جعل مدفعية القوات المشتركة تتدخل بشكل مباشر وترد على مصادر إطلاق النيران الحوثية وتحقق اصابات مباشرة في صفوف المليشيات.
مصدر عسكري في القوات المشتركة ذكر أن مدفعية القوات المشتركة تعاملت مع مصادر نيران المليشيات الذي استهدف الاحياء السكنية داخل مدينة حيس.
وتمكنت من إخمادها بكل حزم.
واضاف المصدر ان مدفعية القوات المشتركة اخمدت مصادر النيران وتدمرت المواقع المستحدثة للمليشيات شرق شمال مركز مدينة حيس.
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