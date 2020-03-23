شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإمارات ليوم الإثنين والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 تتكاثر الغيوم الركامية الرعدية على دولة الامارات مع ساعات مساء و ليل الأحد.

كما تتراجع حالة عدم الإستقرار الجوي مع ساعات ليل الأحد وتقتصر على المرتفعات الجبلية الشرقية. مع ساعات صباح الإثنين يبدأ الطقس بالإستقرار وتصبح درجات الحرارة معتدلة ويكون الطقس غالبا صافي في معظم المناطق. وتنشط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على اضطراب البحر في الخليج العربي. كما تعمل الرياح على اثارة الاتربة و الغبار في المناطق الداخلية. الطقس في إمارة أبو ظبي: طقس صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أبو ظبي: °24 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أبو ظبي: °21 الطقس في إمارة دبي: طقس غالبا صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في دبي: °27 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في دبي: °21 الطقس في إمارة الشارقة: طقس غالبا صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الشارقة: °27 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الشارقة: °20 Advertisements الطقس في إمارة عجمان: طقس غالبا صافي. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عجمان: °27 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عجمان: °20 الطقس في إمارة الفجيرة: رياح نشطة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الفجيرة: °26 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الفجيرة: °18 الطقس في إمارة أم القيوين: رياح نشطة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في أم القيوين: °26 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في أم القيوين: °20 الطقس في إمارة راس الخيمة: غيوم متفرقة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في راس الخيمة: °25 درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في راس الخيمة: °19

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