شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعلن رفع حالة الإنذار في البلاد إلى المستوى الثالث لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 23 مارس 2020 أعلنت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، اليوم الإثنين، رفع حالة الإنذار في البلاد إلى المستوى الثالث لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية في تصريحات صحفية إنه تقرر إغلاق المدارس في أنحاء البلاد اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، تجنبا لانتشار فيروس كورونا. Advertisements وأوضحت رئيسة الوزراء أن بلادها ستفرض أعلى مستوى لحالة الإنذار في البلاد بعد 48 ساعة، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وحذرت جاسيندا أرديرن من وفاة عشرات الآلاف من المواطنين النيوزيلنديين؛ بسبب فيروس كورونا إذا لم تفرض إجراءات لتقييد الحركة في البلاد.

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