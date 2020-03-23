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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصحية بكوريا الجنوبية تعلن تسجيل أقل عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا خلال شهر والان مع التفاصيل
الإثنين 23 مارس 2020
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عن تسجيل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر تقريبا.
وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت 64 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة منذ 25 فبراير / شباط الماضي، ليصل المجموع إلى 8 آلاف و961 شخصا.
كما أعلن المركز، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 111، مشيرا إلى أن غالبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.
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