عدد الإصابات بـ"كورونا" في تركيا يرتفع إلى 1236

الإثنين 23 مارس 2020

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى 30، بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الإصابات إلى 1236، بعد تسجيل 289 حالة جديدة.



وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم إجراء تحليل لـ20.345 شخصاً، وأظهرت إصابة 289 منهم بالفيروس، وارتفع عدد المصابين إلى 1236، وفقدنا 30 من المرضى المسنين".

وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة، ومنعت صلاة الجماعة في المساجد، ووسعت حظر الطيران ليشمل 20 دولة، لاحتواء تفشي الفيروس.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت وزارة الداخلية في إطار التدابير ذاتها، إغلاق محال الحلاقة ومصففي الشعر، ومراكز التجميل مؤقتاً.

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كما أعلنت الوزارة تطبيق حظر تجوال جزئي بالنسبة للمسنين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وسبق وأعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وكان عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا البروفيسور ألباي عزب أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، وفي أسوأ الحالات ستصل إلى 30 ألف إصابة.

ومنذ الإعلان عن أول إصابة الفيروس في البلاد وكل أحزاب المعارضة تشن هجوماً على نظام أردوغان، لقصور النظام الصحي في مواجهة انتشاره، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة، فضلاً عن اتباع الحكومة سياسة التعتيم فيما يخص الإصابات والوفيات.