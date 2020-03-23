اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من أمريكا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:38 صباحًا, 23 مارس 2020 م المناطق _ متابعات فرضت اليابان الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 14 يومًا من بعد وصولهم.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من الـ 26 من شهر مارس حتى نهاية شهر إبريل.

وتأتي القيود الجديدة بعد أن ارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 ألف شخص.

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