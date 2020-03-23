اخبار العالم

اليابان تفرض حجر صحي على القادمين من أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تفرض حجر صحي على القادمين من أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

فرضت اليابان الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 14 يومًا من بعد وصولهم.

وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من الـ 26 من شهر مارس حتى نهاية شهر إبريل.

وتأتي القيود الجديدة بعد أن ارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس في الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 ألف شخص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تفرض حجر صحي على القادمين من أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا