شكرا لقرائتكم خبر عن نيبال تغلق حدودها خوفا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أغلقت السلطات النيبالية اليوم الاثنين حدود البلاد مع جارتيها الهند والصين لمدة أسبوع، وذلك بعد ساعات من تعليقها جميع رحلات طيران الركاب في مسعى لمنع تفشي محتمل لفيروس كورونا.
وأعلن يوبا راج خاتيوادا وزير المالية في نيبال ان جميع التنقلات عبر الحدود سوف يتم تقييدها لمدة أسبوع بداية من الساعة 10 صباحا (0415 بتوقيت جرينتش)حتى منتصف ليل يوم 29 أذار/مارس.
وقال خاتيوادا للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد " أن تقديم البضائع الضرورية سوف يستمر كالمعتاد. وان إغلاق الحدود قد يمتد لفترة أخرى في أعقاب إجراء محادثات (مع الهند والصين)".
وتتشارك نيبال حدوديا مع الصين في الجانب الشمالي من البلاد ومع الهند في الجوانب الثلاثة الأخرى.
ويدخل اغلاق الحدود مع دول الجوار حيز التنفيذ بعد ساعات فقط من تعليق جميع رحلات الطيران، باستثناء طائرات الشحن والطوارئ ورحلات الركاب لإجلاء الأجانب العالقين في البلاد.
يشار إلى أن نيبال بها حالة اصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، والتي تعافت منذ ذلك الحين.
كانت هذه تفاصيل خبر نيبال تغلق حدودها خوفا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.