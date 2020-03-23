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122  حالة إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

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قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي إن تايلاند سجلت 122 حالة إصابة جديدة بفيروس ليرتفع مجمل عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.

وأضاف متحدث باسم وزارة الصحة العامة إن من بين الحالات الجديدة 20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة وعشر حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.

وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض في حين تم شفاء 52 مريضا وعادوا لبيوتهم وما زال يتم إجراء تحاليل لنحو 668 شخصا آخرين في المستشفيات.

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