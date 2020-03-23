شكرا لقرائتكم خبر عن 122 حالة إصابة جديدة بكورونا في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف متحدث باسم وزارة الصحة العامة إن من بين الحالات الجديدة 20 مريضا كانوا مخالطين لحالات سابقة وعشر حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.
وسجلت تايلاند حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض في حين تم شفاء 52 مريضا وعادوا لبيوتهم وما زال يتم إجراء تحاليل لنحو 668 شخصا آخرين في المستشفيات.
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