شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يناقش عودة السياح العالقين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لمناقشة جهود إعادة مئات الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا. كما سيتناول الاجتماع، الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الآثار الجيوسياسية لانتشار الفيروس. Advertisements وطغت محاولات التصدي للتفشي السريع لكوفيد19- القاتل، المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، على الجهود الدبلوماسية الأخرى في سورية وليبيا. وقال جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الجهود تتركز حاليًا على مكافحة الفيروس. ومع ذلك، فإن اجتماع اليوم سيتناول أيضًا مهمة الاتحاد الأوروبي المخطط لها لفرض حظر السلاح الصادر من الأمم المتحدة على ليبيا.

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