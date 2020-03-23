عدو غير مرئي يدفع الدول العربية لاتخاذ قرارات تاريخية

العراق.. طلب سيولة 50 مليون دولار

مساء الأحد، أعلنت الحكومة العراقية تمديد حظر التجول الجزئي في أرجاء البلد، وتعليق الدراسة والرحلات الجوية لمدة أسبوع إضافي، بعد انتهاء التعليق الحالي في 28 آذار الجاري.

وبحسب بيان لخلية الأزمة، استثنى قرار حظر التجول الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، والدبلوماسيين، والصحفيين، والصيدليات، ومتاجر المؤن، والمخابز، ومحطات الوقود.

وأمام أزمة سياسية تعيق المصادقة على قانون موازنة البلاد للسنة الجارية، طالبت وزارة المالية بتحويل 50 مليون دولار، لاستيراد مزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الفيروس.

وفي محافظة الأنبار، أعلنت السلطات اعتزامها بناء مستشفى للحجر الصحي لمرضى "كورونا" بالمحافظة، وتبرعها ببناء آخر بالعاصمة بغداد، بحسب بيان الخلية.

وفي إقليم كردستان قررت وزارة الداخلية، تمديد حظر التجول، حتى مطلع نيسان المقبل.

وسجل العراق، امس الأحد، 3 وفيات و19 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 20 وفاة و233 مصابًا، تماثل 57 منهم للشفاء.

قطر.. عقوبات لمن يخالف الحظر



وفي قطر التي تسجل أكبر عدد من الإصابات خليجيا، أعلنت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، فرض إجراءات احترازية إضافية، لمنع كافة أشكال التجمع في المرافق العامة، كالحدائق، الشواطئ العامة والمناسبات الاجتماعية.

وأوضحت أن الجهات المعنية ستنشر دوريات متنقلة، لضبط كل من يخالف القرار، معلنة تسجيل بلادها 11 إصابة، ما رفع العدد إلى 481.

السعودية.. حظر شامل للتجول

وبأمر من العاهل السعودية، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأحد، منع التجوُّل للحد من انتشار الفيروس، ابتداء من السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) لمدة 21 يومًا، بدءا من اليوم الإثنين.

وطلبت من المواطنين والمقيمين، الامتثال للقرارات المتخذة، مشيرة في الآن ذاته، إلى عقوبات للمخالفين.

الإمارات.. إغلاق مراكز التسوق

وليلة الأحد - الإثنين، أعلنت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، عن قرار "إغلاق مراكز التسوق لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة".

وألزمت المطاعم بالاقتصار على "خدمة استلام الطلبات والتوصيل"، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.

كما اعلن طيران الإمارات توقيف كافة رحلاته من وإلى خارج الدولة.

الكويت.. حظر للتجوال



وفي الكويت، قالت سلطات البلاد، انها ستشرع في تطبيق حظر للتجوال بدءا من الساعة 5 من مساء الأحد (بالتوقيت المحلي).

وألقى أمير البلاد، خطابا متلفزا يطلب فيه المواطنين والمقيمين في الكويت بالالتزام بتعليمات السلطات، وهو أول خروج له منذ بداية الأزمة في البلاد.

وأعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 12 إصابة، ليرتفع العدد إلى 188.

المغرب.. قانون عقابي جديد

Advertisements



وفي المغرب، أصدرت الحكومة، مرسوم قانون (مشروع قانون حكومي) تسمح فيه للقوات الأمنية باعتقال المخالفين للحجر الصحي المعلن في البلاد، ومحاسبتهم بعقوبه سجينة ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 1250 دولار.

وفي جانب آخر، دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، في بيان، ناشري الصحف الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية منها، بداية من الأحد وحتى إشعار آخر.

وأفادت الرباط، الأحد، بارتفاع عدد المصابين إلى 104، إثر تسجيل 8 حالات جديدة.

الأردن.. تعليم عن بعد



وفي المملكة الأردنية، أعلن وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، بدء العمل بمنصة "درسك" الإلكترونية، الخاصة بالتعلم عن بُعد.

وقال في تصريح صحفي، إنه تم تخصيص القناة الرياضية الحكومية لدروس طلبة مرحلة الثانوية العامة، اعتبارًا من الأحد.

لبنان.. إعلان الخطر

وفي لبنان، حذر وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، امس الأحد، من خطورة ما تعيشه بلاده جراء تفشي الوباء، متوعدا المخالفين للأجراءات الاحترازية المعلنة، قائلا: "سنطبق القانون على جميع من يخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس".

من جانبها، أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، على "تويتر"، أن وزارة التربية ستطلق، بالتعاون مع وزارتها، مساء الأحد، أول حلقة تعليم افتراضي عن بُعد، عبر قناة تلفزيون لبنان".

وسجل لبنان، امس الأحد، 18 إصابة جديدة، ما رفع العدد إلى 248.

فلسطين.. دوام جزئي



وفي فلسطين، قررت حكومة غزة، إغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة بيوت العزاء والحفلات، وإغلاق المقاهي والمطاعم، إضافة إلى تعطيل صلاة الجمعة بالمساجد.

وقرر ديوان الموظفين العموميين في غزة أن يكون دوام الموظفين "بالحد الأدنى، وبما يضمن تقديم الخدمات الأساسية، وتفعيل العمل عن بعد"، بحسب بيان.

وفي الضفة الغربية، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، خلال مؤتمر صحفي، فرض حظر تجول جزئي خلال ساعات الليل، ومنع التنقل بين المحافظات.

وقال اشتية إن القرار يستمر 14 يومًا، ويستثني منه أصحاب المخابز والصيدليات والأطباء.

كما أعلن منع العمال الفلسطينيين العاملين بالمستوطنات الإسرائيلية من الذهاب إلى أماكن عملهم، بينما ستعمل البنوك تحت حالة الطوارئ.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، اكتشاف أول إصابتين في غزة، ليرتفع عدد المصابين في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة والقطاع) إلى 59.

سلطنة عمان.. إغلاق محلات الصرافة

وفي سلطنة عمان، قررت اللجنة العليا لمتابعة تطورات الفيروس منع التجمعات، ووقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات، ومنع تداولها، وإغلاق محلات الصرافة.

وسجلت مسقط، الأحد، 3 إصابات جديدة، ليرتفع العدد إلى 55، تماثل 17 منهم للشفاء.

تونس.. منع تجمع أكثر من 3 أشخاص

وفي تونس، أصدر الرئيس قيس سعيّد، الأحد، أمرًا بمنع تجمع أكثر من 3 أشخاص في الطريق العام أو الساحات العامة، ومنع تجول الأشخاص والسيارات، خارج أوقات حظر التجول، إلا لقضاء الحاجيات الأساسية، وفق بيان للرئاسة.

وبدأت تونس، الأربعاء، تطبيق حظر للتجول بين السادسة مساءً والسادسة صباحًا. وأصاب الفيروس في تونس 60 شخصًا، وأودى بحياة 3.