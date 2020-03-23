أعضاء في الكونغرس خائفون بعد إصابة راند بول بكورونا

وراند بول هو أول عضو في مجلس الشيوخ الأميركي يصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه للفحص الطبي، وقال بول إنه يخضع للحجر الصحي.

وقال بيان صادر عن مكتب بول نشر على حسابه على تويتر الأحد، إنه "يشعر بحالة جيدة" وأنه "تم اختباره بسبب وفرة من الحذر".

ومثـَّل الخبر الذي أعلنه السيناتور عن ولاية كنتاكي، صدمة لزملائه في المجلس، ما أدى إلى إعلان العشرات منهم الدخول في حجر صحي في ظل جلسات متتالية للكونغرس بشأن حزمة مساعدات للأميركيين والشركات، لتحفيز الاقتصاد الذي خسر الكثير بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لشبكة "سي إن إن" إن بول كان في صالة الألعاب الرياضية مع زملاء له صباح الأحد، وأشار العديد منهم إلى مدى قرب بول من الآخرين خلال وجبات الغداء في مجلس الشيوخ في الأيام الأخيرة.

وقال السناتور جيري موران من كانساس، إنه رأى بول في مسبح مجلس الشيوخ الأحد، فيما قال عضو آخر "إنها لعبة مختلفة الآن".

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وأكد أعضاء في المجلس أنهم سيطلبون المشورة الطبية من الطبيب المختص في مبنى الكونغرس حول التدابير المناسبة للذين كانوا على اتصال مع بول في الأيام الأخيرة.

وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ميت رومني للصحفيين، إنه سوف يستشير طبيبه وسيحجر نفسه ذاتيا، مشيرا إلى أنه كان قريبا من بول.

وقال بعض الأعضاء إن إصابة بول وقبله اثنين من أعضاء الكونغرس، الأربعاء الماضي، ربما تحفز الكونغرس على المضي قدما في الموافقة على حزمة التحفيز الاقتصادية بتريليون دولار والتعاون على الفور بين الديمقراطيين والجمهوريين لتقديم الإغاثة للشعب الأميركي.

وقال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي "إن الأمر يستغرق ستة أسابيع للتعافي من هذا المرض".

وأضاف أن من "يعانون من مرض شديد للغاية قد يستغرقون شهورا للشفاء من المرض".

ورغم إصابة واحد منهم، لم يتفق السياسيون في كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، على الحزمة الثالثة من المساعدات التي تقدم بها الرئيس دونالد ترامب والتي تتطلب موافقة 60 عضوا من أصل مئة.