الاستخبارات تطلق نداءات ليلية توعوية ضد وباء كورونا في مناطق بغداد

وقالت المديرية في بيان ، إن مفارز المكبرات العملاقة في الوحدة ٤٣ ( وحدة العمليات النفسية ) التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية انطلقت لتوجيه نداءات ليلية توعوية وتوجيهية للوقاية من وباء كورونا المستجد في عدة مناطق من بغداد، وذلك بتوجيه من مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق.واوضح البيان، أن تلك النداءات تحث فيها المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة وتدعوهم للالتزام بحظر التجوال وعدم التنقل والاختلاط والتجمعات والزام مساكنهم والتعاون مع الاجهزة الامنية للحد من انتشار هذا الوباء الخطير، مشيرا الى أن الوحدة ٤٣ قامت بتوزيع منشورات توضح السبل الصحية للوقاية من هذا المرض الفتاك .

وتاتي هذه النداءات استمرارا للحملة التي يشرف عليها مدير الاستخبارات العسكرية والمتضمنه القيام بحملات تعفير وتعقيم وتوعية ضد وباء كورونا المستجد في عدة مناطق من بغداد،



تاكيدا لمبدأ رجال الاستخبارات العسكرية يد تحمل السلاح ضد الارهاب ويد تحارب الوباء بكل السبل.