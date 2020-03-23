مدير صحة نينوى يحجر نفسه بعد لقائه بالشخص المصاب بفايروس كورونا

وقال الطائي في تصريح تابعته الخليج 365، "بسبب لقائي بالصحفي المصاب قبل ثلاث ايام وظهرت اصابته بالفايروس، قمت بحجر نفسي في بيتي حرصاً وخوفاً على الاطباء والمنتسبين من التعرض للعدوى".

واضاف "انني لم اعاني من اي اعراض"، مشيرا الى "اني قمت باخذ الفحوصات اللازمة وبانتظار النتيجة".

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وطالب الطائي "جميع من لامس الشخص المصاب وهو الصحفي مهند بان يتوجهوا للفحص، كون هذا الاجراء مسؤولية تقع على عاتق الجميع".

واعلنت دائرة صحة نينوى امس، عن تسجيل اول إصابة بفايروس كورونا في مدينة الموصل لصحفي من ابناء المدينة.