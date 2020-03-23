شركة "سيات" تطرح النسخة الكومبي من أيقونتها Leon

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة سيات عن توسعة عائلة أيقونتها Leon بالنسخة الكومبي، التي تحمل الاسم ST، والموديل خماسي الأبواب، وفق ما ذكرت الشركة.



وأوضحت الشركة الإسبانية أن الموديلات الجديدة تزيد في الطول عن السيارات السابقة، مع قاعدة عجلات أطول منحتها مزيدا من الرحابة في المقصورة الداخلية.

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وبينما تظهر هذه الرحابة بشكل خاص على المقاعد الخلفية في الموديل خماسي الأبواب مع سعة 380 لترا بحيز الأمتعة، فإن سعة حيز الأمتعة في الموديل الكومبي زادت لتصل إلى 617 لترا.

وتتميز الموديلات الجديدة من خلال التصميم الجديد للكشافات والتكنولوجيا الرقمية داخل المقصورة الداخلية ونظام المالتيميديا المتصل بشبكة الإنترنت، والأجهزة الافتراضية، والعديد من نطاقات الاستشعار كبديل للمفاتيح، ووظائف القيادة شبه الآلية على الطرق السريعة.

وتتوفر للسيارات الجديدة باقة من محركات البنزين والديزل، ونسخة الغاز الطبيعي، فضلا عن نسخة دفع هجين معتدل 48 فولت مع مولد بدء كهربائي، وكذلك نسخة الدفع الهجين Plug-in.

وأشارت الشركة الإسبانية إلى أن الجمع بين محرك البنزين سعة 1.4 لتر والمحرك الكهربائي أسفر عن توليد قوة 150 كيلووات/204 "حصان"، يتم توجيهها لعجلات الدفع عبر ناقل الحركة اليدوي أو ناقل الحركة مزدوج القابض، كما يستند النظام على بطارية سعة 13 كيلووات/ساعة، تبلغ بالسيارة مدى السير 60 كلم. ويتوفر من السيارة أيضا نسخ الدفع الرباعي.