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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قررت الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى البلاد لمدة أسبوعين، على أن يكون ساريا بعد 48 ساعة من هذه الساعة قابلة للمراجعة والتقييم، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، في بيان صدر الإثنين: إن القرار لا يشمل رحلات الشحن ورحلات الإجلاء الضرورية مع أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وذكرت هيئة الطيران المدني أنه سيتم استحداث اشتراطات جديدة للفحص والعزل في حالة المضي قدما لاحقا لاستئناف الرحلات تهدف إلى وقاية الركاب وطاقم الطيران وموظفي المطارات من مخاطر التعرض للعدوى.
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