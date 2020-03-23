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وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن عن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن عن إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، إجراءات وقائية جديدة، في إطار سعيها للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

 

وقالت الوزارة، في بيان، إنها قررت وقف العمل في العيادات الخارجية في مستشفيات قطاع غزة، بدءا من الإثنين وحتى إشعار آخر.

 

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة، في تصريح مقتضب، إن 19 عينة لمشتبه بهم تم فحصها بالمختبر المركزي وجميعها سلبية.

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وأضاف: "نطمئن شعبنا أنه لم تُسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد في قطاع غزة".

 

وأكد سلام معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، حجر جميع من خالط الإصابتين المعلن عنهما، ومن ضمنهم مدير عام قوى الأمن الوطني توفيق أبونعيم ونائبه، لافتاً إلى أنه تم حجر 29 مخالطاً للحالتين.

 

وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبوالريش أعلن، الأحد، عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان الخميس الماضي بفيروس كورونا.

 

وفي إطار الإجراءات السابقة، أعلنت الجهات الحكومية بغزة إغلاق صالات الأفراح والأسواق العامة وتعليق صلاة الجمعة، بعد ظهور الإصابتين بفيروس كورونا.

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