الإمارات تهيب بالجميع الالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أهابت وزارة الداخلية الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، بالمواطنين والمقيمين والزائرين الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، مع الالتزام باتباع الإرشادات الصحية.



وحثت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات الجمهور على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية المعنية، وفي مقدمتها منع التجمعات،

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كما طالبت بألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء والتجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، دون النزول للأماكن العامة.

وأكدت ضرورة الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، كما حثت على عدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أو الضرورية.

وأوضحت "الداخلية" و"الوطنية للطوارئ" أنهما ستصدران تعليمات لاحقة فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل.. مع العلم أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن، والتي ترتقي إلى الحبس أو الغرامة.