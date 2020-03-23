السعودية تفرض حظر التجول من 7 مساء لـ6 صباحا لمدة 21 يوما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارا بفرض حظر التجول في جميع أنحاء السعودية، اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، وحتى السادسة صباحا ولمدة 21 يوما، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتضمن قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.

ويستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

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وحث القرار المواطنين السعوديين على البقاء في منازلهم خلال المدة المقبلة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع.

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، الأحد، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 511.

وأضافت في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة معظمها ناتج عن مخالطة مصابين سابقين، وهذا أمر يبعث على القلق.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 17 حالة، بينما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جراء الفيروس.

وتابعت وزارة الصحة السعودية أنه تم إجراء أكثر من 23 ألف فحص مخبري حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا.