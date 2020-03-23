لليوم الخامس.. الصين تعلن عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الصين عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مدينة ووهان بؤرة انتشاره، وذلك لليوم الخامس على التوالي.



وأكدت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-1" حتى نهاية يوم أمس الأحد.

وأوضحت مفوضية الصحة الوطنية في الصين أن جميع حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها قادمة من خارج البلاد.

وأضافت المفوضية أنه تم تأكيد وفاة 9 حالات من بين المصابين بفيروس كورونا، أمس الأحد.

Advertisements

وعبّر علماء وخبراء صحة صينيون عن اعتقادهم بأن المرحلة الأسوأ في حرب الصين على فيروس كورونا انقضت، وقللوا من أهمية تحذيرات من عودة الفيروس على نحو موسمي أو أن "موجة ثانية" أكثر فتكا قد تظهر في وقت لاحق من 2020.

وأعلنت السلطات عن تعافي 504 مرضى من بين المصابين بمرض (كوفيد 19)، وخروجهم من المستشفى، ما يرفع عدد المرضى المتعافين إلى 72 ألفا و244 حالة.

يذكر أنه في جميع أنحاء الصين، لا يزال هناك 5 آلاف و549 حالة مصابة منذ بدء انتشار المرض في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، حيث أصيب 81 ألفا و54 شخصا في جميع أنحاء البلاد، توفي منهم 3 آلاف و261 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بلغ ذروته في الصين قرب أواخر فبراير/شباط، لكن حالات العدوى "الوافدة" ما زالت مرتفعة.

ومع استمرار انتشار الوباء في الخارج تأهب عدد متزايد من البلدان للسيناريو الأسوأ الذي يظل فيه فيروس متفشيا حتى 2021 على أقرب تقدير.