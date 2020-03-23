وزارة الصحة الفرنسية تعلن ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية, الأحد, ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 674 شخصا.

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وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة ارتفعت كذلك إلى 16 ألفا و18 شخصا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان قد أعلن، أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، الأحد، وفاة طبيب يعمل في مستشفى فرنسي بعد أن أُصيب بفيروس كورونا المستجدّ، وقال إنه "على حد علمه" هذه أول وفاة من هذا النوع في البلاد.