آبي: تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارا أما الإلغاء فليس مطروحا

أعلن رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ أن "تأجيل أولمبياد ​طوكيو​ قد يصبح خيارا إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب بشكل كامل"، مشيرا الى أن "قرار ​اللجنة الأولمبية الدولية​ جاء بالتوافق مع نفس وجهة النظر التي تقول إنه يجب إقامة ألعاب طوكيو بشكل كامل".

وأبلغ آبي البرلمان "إذا أصبح هذا صعبا، فربما لا يكون أمامنا أي خيار آخر سوى مناقشة تأجيل دورة الألعاب"، مشددا على أن "إلغاء دورة الألعاب ليس خيارا مطروحا".

وأوضح أنه عرض وجهة نظره بخصوص مصير الأولمبياد مساء أمس على رئيس دورة ألعاب طوكيو يوشيرو موريو، الذي ناقش بدوره الأمر بعد ذلك مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت يوم أمس بعد اجتماع طارئ أنها بدأت التجهيز "لخطط بديلة" لأولمبياد طوكيو ومن بينها التأجيل، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، معلنة أن خيار الإرجاء وليس الإلغاء بات من الاحتمالات المطروحة، لكن القرار سيتخذ في غضون 4 أسابيع.