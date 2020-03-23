ماكدونالدز يغلق جميع فروعه في المملكة المتحدة وإيرلندا بسبب كورونا

أعلنت سلسلة مطاعم ​ماكدونالدز​ الأميركية للوجبات السريعة، غلق كل فروعها في ​المملكة المتحدة​ وأيرلندا بعد أن اقتصرت في الأيام الأخيرة على توفير وجبات "التيك أواي" وذلك وسط مخاوف متزايدة من انتشار ​فيروس كورونا​.

وأوضحت الشركة في بيان أن "هذا قرار لا نتخذه بسهولة بل قرار اتخذناه ونحن نضع سلامة وصحة موظفينا في الاعتبار وبما يصب في صالح عملائنا"، مشيرة الى أنها تخطط للعمل "مع جماعات المجتمع المحلي لتوزيع ما تبقى لديها من غذاء".

ويأتي ذلك بعد يومين من مطالبة ​الحكومة​ البريطانية لكل ​المطاعم​ والحانات بالغلق، وترك قرار رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ الباب مفتوحا أمام هذه الشركات لتوصيل الوجبات إلى المنازل.