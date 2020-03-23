وزير روسي يتحدث عن داعيات انتشار كورونا على قطاع الأعمال الروسي

لفت وزير التنمية ​الاقتصاد​ية الروسي، مكسيم ريشتنيكوف الى أن انتشار ​فيروس كورونا​ سيؤثر بشكل سلبي على قطاع الشركات الصغيرة في البلاد، لكن ذلك سيكون مؤقتا.

واشار في حديث تلفزيوني الى إن "الوضع سيكون صعبا للغاية في الأشهر القادمة، حيث أن قطاع الشركات الصغيرة سيشعر بذلك بشكل قوي، لاسيما في المدن الكبيرة، لذلك من المهم توجيه جميع الإجراءات لدعم هذا القطاع لتجاوز المرحلة الحالية"، مضيفا: "على أي حال من الأحوال فإن كل هذه الأوبئة وكل هذه الصدمات مؤقتة، ومن ثم سيعود الاقتصاد إلى منحى النمو، لكن مستوى النمو يعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة وكفاية اتخاذ الإجراءات الآن".

وكانت ​الحكومة الروسية​ اتخذت مجموعة إجراءات لدعم قطاع الأعمال في ​روسيا​، ولاسيما الطيران والسياحة، حيث أعلنت عن تأسيس صندوق بقيمة 300 مليار روبل اي 4 مليارات ​دولار​ لدعم الاقتصاد.