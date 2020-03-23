ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 721 بعد تسجيل 122 حالة جديدة

أعلنت السلطات ​تايلاند​ ارتفاع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 721 بعد تسجيل 122 حالة جديدة.

وكانت وزارة الصحة التايلاندية، أعلنت يوم أمس في بيان أن "عدد المصابين في البلاد بالفيروس بلغ 599 مصابا بعد تسجيل 188 إصابة جديدة".

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة مرتبطة بشكل أساسي بالمجموعة التي أصيبت أثناء زيارتها ملعب الملاكمة التايلاندي "لومفيني رامينترا" وحانتين في العاصمة بانكوك، لافتة إلى أن أغلب المصابين الجدد هم شباب تجاهلوا توصيات وزارة الصحة التي دعت فيها إلى تجنب الأماكن المكتظة والمغلقة.