كشف المغرد السعودي "​مجتهد​" أن "ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​، تلقى اقتراحا من س.ق أن يستغل أزمة ​الكورونا​ و​حظر التجول​ ونزول الحرس للشارع وينسب إعلانا للملك بأنه (أي الملك) في عزلة بسبب نصيحة الأطباء وأنه خول بن سلمان إدارة البلد خلال الازمة وبعد بضعة أسابيع من تعود الناس على ذلك ينسب إعلانا آخر للملك أنه تنحى عن ​السلطة​ ونصبه ملكا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجتهد: بن سلمان تلقى اقتراحا لإستغلال حظر التجول لإعلان تنصيبه ملكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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