وزيرة فرنسية تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة ​الدولة​ الفرنسيّة للتحوّل الإيكولوجي إيمانويل وارغون، أنه تم تشخيص إصابتها ب​فيروس كورونا​، لتصبح ثالث عضو في ​الحكومة الفرنسية​ يصاب بالفيروس.

وأكدت في تصريح أنه "حتى الان ليست لديّ سوى عوارض حميدة. أنا أطبّق القاعدة: أبقى في منزلي كي أرتاح وأحمي الآخرين".

ووارغون ثالث عضو بالحكومة مصاب بالفيروس بعد ​وزير الثقافة​ فرنك ريستر ووزيرة الدولة الاخرى المكلفة ايضا التحول الايكولوجي برون بوارسون.

يذكر أن ​البرلمان الفرنسي​ تبنى مشروع قانون يتيح فرض "حال الطوارئ الصحية" لشهرين من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا. وتفرض حال الطوارئ الصحية قيودا على الحريات العامة ستطبّق لمدة شهرين "اعتبارا من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في ​الجريدة الرسمية​.

ومساء أمس بلغت حصيلة المصابين بالفيروس الذين أدخلوا المستشفى في ​فرنسا​ 7240 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 674 حالة منها 112 وفاة سجّلت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية.