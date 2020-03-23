سلطات الفلبين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 33

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" إلى 33 بعد تسجيل 8 وفيات جديدة وارتفاع عدد الإصابات إلى 396 بعد تسجيل 16 حالة جديدة.

يذكر انه تخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفاً.

وفي إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تأثراً بالفيروس، تخطّت حصيلة الوفيات خمسة آلاف شخص، 800 منهم قضوا في الساعات الـ 24 الماضية في حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد. علماً أن أول وفاة بالفيروس على الأراضي الإيطالية سجّلت قبل شهر.