اخبار العالم

سلطات الفلبين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 33

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع عدد الوفيات بـ"" إلى 33 بعد تسجيل 8 وفيات جديدة وارتفاع عدد الإصابات إلى 396 بعد تسجيل 16 حالة جديدة.

يذكر انه تخطى عدد الإصابات بالفيروس حول العالم 300 ألف إصابة، فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى نحو 13 ألف حالة وفاة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى نحو 95 ألفاً.

وفي إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تأثراً بالفيروس، تخطّت حصيلة الوفيات خمسة آلاف شخص، 800 منهم قضوا في الساعات الـ 24 الماضية في حصيلة يومية غير مسبوقة في البلاد. علماً أن أول وفاة بالفيروس على الأراضي الإيطالية سجّلت قبل شهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات الفلبين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 33 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا