الملك السعودي يصدر أمراً بمنع التجول "جزئياً" لمدة 21 يوماً

ذكرت وكالة ​الانباء​ ​السعودية​ "واس" أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اصدر اليوم أمراً بفرض منع تجول "جزئي" يستمر لمدة 21 يوماً، وذلك للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد".

ولفتت الى أن "الامر شمل منع التجول للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى ​الساعة​ السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م"، مشيرة الى أن "​وزارة الداخلية​ ستقوم باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن".

واضافت: "يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية"، مشددة على أن "الأمر الملكي للجهات المعنية، تضمن حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في ​حالات​ الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ باتت المحافظة على ​الصحة العامة​ من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة".