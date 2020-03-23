جمهوريّة التشيك تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحّة في جمهوريّة التشيك آدم فوجتيك، تسجيل أوّل وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، موضحا أن الرجل البالغ من العمر 95 عاماً دخل المستشفى في 18 آذار عندما جاءت نتيجة اختباره إيجابيّة. كما أنّه كان يعاني مشاكل صحية أخرى.
وسجّلت جمهوريّة التشيك، وهي دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي يبلغ عدد سكّانها 10,7 مليون، حتّى الآن 1120 إصابة مؤكّدة بفيروس كوفيد-19، بينها 6 تمّ علاجها.
وأغلقت الحكومة التشيكية حدود البلاد وكذلك المدارس والمقاهي والمسارح ودور السينما وأماكن التجمعات العامة الأخرى، وحظرت على السكان مغادرة منازلهم دون تغطية أنوفهم وأفواههم من أجل وقف انتشار الفيروس.
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