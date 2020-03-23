جمهوريّة التشيك تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

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براغ: سجّلت جمهوريّة التشيك الأحد أوّل وفاة على أراضيها جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن وزير الصحّة آدم فوجتيك.

وقال فوجتيك في تغريدة "توفّي أوّل مريض بفيروس كورونا المستجدّ في جمهوريّة التشيك". أضاف "الرجل البالغ من العمر 95 عامًا دخل المستشفى في 18 مارس عندما جاءت نتيجة اختباره إيجابيّة. كما إنّه كان يعاني مشاكل صحية أخرى".

سجّلت جمهوريّة التشيك، وهي دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي يبلغ عدد سكّانها 10.7 مليون، حتّى الآن 1120 إصابة مؤكّدة بفيروس كوفيد-19، بينها 6 تمّ علاجها.

وأغلقت الحكومة التشيكية حدود البلاد وكذلك المدارس والمقاهي والمسارح ودور السينما وأماكن التجمعات العامة الأخرى، وحظرت على السكان مغادرة منازلهم من دون تغطية أنوفهم وأفواههم من أجل وقف انتشار الفيروس.



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