ترمب مستاء قليلًا من موقف الصين حيال انتشار كورونا

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واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد إنّه "مستاء قليلاً" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجدّ، متّهمًا بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدّد ترمب على أنّ السلطات الصينيّة "كان ينبغي أن تُعلمنا"، مُكرّراً عبارة "الفيروس الصيني" التي تزعج النظام الصيني بشدّة.

وعلى الرّغم من أنّه بدا وكأنّه يُحمّل السلطات الشيوعيّة الصينيّة بعض المسؤوليّة عن انتشار الفيروس الذي اكتُشف للمرّة الأولى في ديسمبر في مدينة ووهان الصينيّة، فإنّ ترمب أكّد أنّ علاقته جيّدة للغاية مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

قال الأحد مجددا إنّ العلاقات الصينيّة الأميركيّة "جيّدة جداً"، غير انه اضاف "أتمنّى لو كانوا أبلغونا بهذه المشكلة قبل ثلاثة أشهر". وأردف "كان بإمكاننا إنقاذ العديد من الأرواح حول العالم".

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