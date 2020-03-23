وفاة طبيب إيطالي بفيروس كورونا بسبب "نقص القفازات"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

تسبب الانتشار المخيف لفيروس كورونا في مدن إيطاليا، في وفاة طبيب إيطالي أثناء تأدية عمله بسبب نقص المعدات الطبية.

آلاف الحالات التي تشرف عليها المستشفيات الإيطالية، تسببت في نقص حاد في المستلزمات الطبية الضرورية، والتي على رأسها القفازات الطبية، ما يضطر الأطباء للتعامل مع المرضى في بعض الأحيان دون قفازات وقائية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيو، فإن الطبيب الراحل، مارسيلو ناتالي، ظهر في تقرير تليفزيوني مؤخرًا للحديث عن أزمة نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات الإيطالية والظروف الصعبة التي يعملون بها.

وخلال التقرير ظهر الطبيب الراحل وهو يمسك بيده زجاجة سائل معقم وكمامة للوجه، إلا أنه اشتكى من العمل دون قفازات طبية لنقصها.

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وعقب أيام من ظهوره للحديث عن تعامله مع المرضى دون قفازات، توفي "ناتالي" عقب إصابته بفيروس كورونا، يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز الـ57 عامًا.

وأعلنت السلطات الإيطالية أمس السبت، عن وفاة 793 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4825.

وقالت السلطات إن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 53578 مصابا، شفي منهم 6072.