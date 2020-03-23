كوريا الجنوبية تسجل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن تسجيل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال شهر تقريبًا، وفقًا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسجلت البلاد 64 إصابة جديدة، وهي أقل زيادة منذ 25 فبراير، ليصل المجموع إلى 8 آلاف و 961 شخصا.

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وأعلن المركز اليوم وفاة سبعة أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19، وهو المرض الذي سببه الفيروس، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 111.

وذكر المركز الكوري أن غالبية المتوفين من المرضى المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأظهرت البلاد عودة إلى الاتجاه التنازلي في عدد الحالات الجديدة الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، عندما أعلنت عن أقل زيادة يومية لها في ما يقرب من ثلاثة أسابيع، عند 74 إصابة جديدة.