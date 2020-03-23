اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين أن بلاده ستطلب من الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة التوجه إلى الحجر الصحي التطوعي لمدة 14 يوما بعد الوصول، وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال أبي أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من 26 مارس حتى نهاية إبريل، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

وتأتي القيود الجديدة بعد أن ارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 ألف شخص.