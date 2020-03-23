تقارير: اصابة المنتج هارفى واينشتاين بفيروس كورونا في السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية أمريكية مساء الأحد بأن نتيجة الفحوصات التي أجريت على المنتج هارفي واينشتاين والمدان بالاغتصاب كانت إيجابية للاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من التحقق بشكل مستقل من التقارير التي تم نشرها في صحيفة "نياجارا جازيت" وموقع "ديدلاين"، على الرغم من أن شبكة "سكاي نيوز" نقلت عن مايكل باورز ، رئيس ضباط الإصلاحيات في ولاية نيويورك وجمعية الشرطة الخيرية، تأكيده أن اختبار واينشتاين كان ايجابيا للمرض الناجم عن الفيروس.

وتم نقل واينشتاين الأسبوع الماضي إلى سجن ويندي الإصلاحي، وهو سجن مشدد الحراسة في شمال نيويورك، والذي يضم أكثر من 950 سجينًا.

وكان قد حكم على واينشتاين الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 23 عاما من قبل أحد قضاة مانهاتن بعد أن أدانته هيئة محلفين بارتكاب فعل جنسي إجرامي واغتصاب من الدرجة الثالثة.